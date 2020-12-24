الشيخ جمال الضاري ونائب وزير الخارجية الروسي يناقشان تطورات الأوضاع العراقية

2020/12/24 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مع نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف في موسكو، تطورات الأوضاع العراقية واهمية دعم مؤتمر حوار وطني عراقي شامل من اجل إصلاح العملية السياسية وحقن الدم العراقي، حيث أكد بوغدانوف ان بلاده ستبقى داعمة للاستقرار في العراق وانها تقف على مسافة متساوية من جميع اطياف الشعب العراقي.

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