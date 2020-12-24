رئيس العراق يُقر قانون تمويل نفقات الانتخابات النيابية المقبلة

2020/12/24 | 18:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقر الرئيس العراقي برهام صالح، قانون تمويل نفقات الانتخابات النيابية المقبلة.وقال برهام صالح، اليوم الخميس، إن المصادقة على قانون تمويل نفقات الانتخابات النيابية المقبلة تأتي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، وفقاً للحساب الرسمي …

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