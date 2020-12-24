بريطانيا تتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لما بعد البريكست

2020/12/24 | 18:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق تجاري ينظم العلاقة بين الطرفين بعد البريكست.

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