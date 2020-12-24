الموقف الوبائي في إقليم كوردستان: 3 وفيات والشفاء ضعف الإصابات

2020/12/24 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و150 إصابة اضافية، و298 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 كانون الاول 2020)، إنه تم "إجراء 4714 فحصا للكشف عن الفيروس ليرتفع إجمالي الفحوصات الكلية في الإقليم إلى 914739".

وأضاف البيان، ان "الإصابات الـ150 الجديدة توزعت في أربيل 29، السليمانية 33، دهوك 83، كرميان 4، رابرين حالة واحدة".

وتابع، كما تم "تماثل 298 مصابا للشفاء، إلى جانب تسجيل ثلاث وفيات منها حالتان في السليمانية، وحالة واحدة في دهوك".

يشار إلى ان إقليم كوردستان سجل حتى الآن 102417 إصابة بفيروس كورونا، بينها 68179 حالة شفاء و3359 حالة وفاة، فيما يرقد 30879 مصابا تحت العلاج.

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