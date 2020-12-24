جمارك كردستان عن المعابر

2020/12/24 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير عام جمارك إقليم كردستان

العراق، سامال عبد الرحمن، الخميس،

وجود معابر غير رسمية بالإقليم تمر

عبرها السلع والبضائع، فيما أكد أن

حكومة الإقليم ملتزمة بإجراءات الحكومة

الاتحادية.

وقال عبدالرحمن

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