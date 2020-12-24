الان.. تساقط الثلوج في محافظة اربيل “فيديو”

2020/12/24 | 18:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

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تساقط الثلوج في محافظة اربيل “فيديو” أولاً على الايام نيوز.

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