2020/12/24 | 18:55 - المصدر: عين العراق

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الخميس 24 ديسمبر 2020 | 06:52 مساءً

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الاطاحة بقتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة في بغداد بعد هروبهم إلى السليمانية

اطاح مفارز جهاز الأمن الوطني، الخميس، بقتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من العملية.وجاء في بيان له ، انه" بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة".واضاف" تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال محافظة بغداد خلال اثنين وسبعين ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم اثناء تنفيذ الجريمة".واشار الى" تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

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