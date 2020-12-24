الأمن الوطني يلقي القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة

2020/12/24 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني ، اليوم الخميس، القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من العملية.

وقال الجهاز في بيان صحفي، انه “بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال محافظة بغداد خلال اثنين وسبعين ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية”.

واضاف الجهاز، انه “قد ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم اثناء تنفيذ الجريمة”، مشددا على انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”.

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