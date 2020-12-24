هل تتآمر شركات الأدوية ضدنا؟

2020/12/24 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اكتشاف شركات الأدوية للقاح مضاد لفيروس كورونا، عادت نظريات المؤامرة حول دور شركات الأدوية في الأمراض واللقاحات ومدى أخلاقية أرباحها وضرورة تدخل الدولة في قضايا الصحة لأغراض الأمن القومي.

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