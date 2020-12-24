بالفيديو: الأمن الوطني يلقي القبض على شخصين تورطا بقتل محامٍ في بغداد

2020/12/24 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، 24 كانون الأول، 2020، القبض على قتلة أحد المحامين في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني ) في حي الجامعة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال محافظة بغداد خلال اثنين وسبعين ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين".

واضاف البيان أن "العملية تمت بعد تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم اثناء تنفيذ الجريمة"، لافتا إلى أنه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

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