مطالبة عاجلة بإنقاذ القطاع الخاص.. 70% من الشركات إنهارت والسوق العراقي ’’مشلول’’

2020/12/24 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حذر عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية، عدي عجمان، الخميس، 24 كانون الأول، 2020، من كارثة اقتصادية بعد تغيير سعر صرف الدولار، مبينا أن القرارات الاخيرة تسببت بشل السوق العراقي.

وقال عجمان في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "السوق العراقي حالياً شبه مشلول بسبب غياب الحلول وما حدث مؤخراً من قرارات سيعقد الموقف أكثر"، لافتا إلى أن "مشاكل العراق الاقتصادية مركبة ومتأصلة ، وعمرها أكثر من 17 سنة وظروفها من قبل عام 2003".

واضاف أن "المشاكل المركبة تحتاج الى حلول شمولية وما يحصل حالياً حلول أحادية لمشاكل طويلة الأمد".

وتابع أن "العراق هو الدولة الوحيدة التي لا تمنح القطاع الخاص حماية أو غطاء ، وهذا ما ادى الى انهيار 60-70% من الشركات بعد انخفاض اسعار النفط عام 2014".

وبين عجمان أن "ارتفاع سعر الدولار قضى على أرباح الشركات الناجحة التي حققت ارباحاً فوق الـ 25% لأن فارق سعر الصرف استحوذ على هذه النسبة"، مشيرا إلى انه "من المحتمل جداً أن تؤدي القرارات الأخيرة إلى غلق المصانع والمعامل، وتتسبب بخسائر فادحة وكارثة اقتصادية ".

واوضح أن "هناك متغيرات محلية ودولية تؤثر على سيادة الحكومة على الاقتصاد العراقي والقرار لأن هناك ارادة خارجية تضغط في هذا الاتجاه"، مؤكدا أن "فرض الاسعار بالقوة على القطاع الخاص أمر كارثي لأن هامش الربح لا يزيد عن 10% وهناك سيتحول القطاع لخاسر ان اجبر الباعة على تحديد الاسعار".

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