وزراء صناعة وتجارة العراق والاردن ومصر يتفقون على خطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي

2020/12/24 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/عقد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة نيفين جامع اجتماعا، اليوم ، عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.وجاء الاجتماع متابعة للقاء الوزاري الثلاثي الأردني المصري العراقي الذي عقد في العاصمة القاهرة بداية الشهر الحالي وتنفيذا لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة عمان خلال شهر آب الماضي وجمعت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة الأردنية، تمت خلال الاجتماع الوزاري مناقشة خطة وآليات العمل اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثلاثي في القاهرة، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات لتعزيز التكامل الصناعي وتيسير التجارة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة.كما تم تحديد نقاط اتصال وطنية من الدول الثلاث، وتكليف الوزراء ببحث الاجراءات اللازمة لتيسير التجارة البينية وإزالة الصعوبات وتأطير التعاون والتكامل الصناعي خلال شهر كانون الثاني من العام 2021 لبحث النتائج والتطورات في كافة المجالات./انتهى

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