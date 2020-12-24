القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة بعد 72 ساعة من اغتياله

2020/12/24 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القى جهاز الامن الوطني القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من العملية.وذكر بيان للجهاز تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه :" بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني شمال محافظة بغداد ، خلال اثنين وسبعين ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان ،من اعتقال مرتكبي العملية الاجرامية وهما شخصان ، وذلك بعد تعقبهما اثناء هروبهما إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهما السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة"./انتهى9

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