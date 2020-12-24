برهم صالح يصادق على قانون تخصيص وتمويل نفقات العملية الانتخابية

2020/12/24 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق الرئيس العراقي برهم صالح على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها في السادس من حزيران من العام المقبل.

وقال رئيس الجمهورية خلال توقعيه على القانون، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، قال إن المصادقة تأتي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، ولغرض انجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجرائها.

هذا وكان مجلس النواب قد صوت على تمويل الانتخابات النيابية بمبلغ قُدر بمئة وثلاثة وثلاثين مليار دينار عراقي.

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