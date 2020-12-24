جونسون يؤكد “التوصل لاتفاق” مع الاتحاد الأوربي ورئيسة وزراء اسكتلندا : حان الوقت لنصبح “دولة أوربية مستقلة”

2020/12/24 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-الزمان – (أ ف ب) – أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر “تم الاتفاق”.ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده “إنجاز بريكست” صورة له وهو يحتفل.بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز […]

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