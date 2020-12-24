2020/12/24 | 19:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "علي بابا" بنحو 8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تحقيقات السلطات الصينية مع الشركة بشأن ممارسات احتكارية.وقالت إدارة الدولة الصينية

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