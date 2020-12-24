في ذكرى اعياد الميلاد.. سورجي يدعو للعمل بباقة مام جلال لتقبل الاخر

2020/12/24 | 19:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني الشعب المسيحي في اقليم كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد ميلاد سيدنا المسيح (عليه السلام) وأعياد رأس السنة الميلادية.

وقال سورجي في برقية تهنئة صدرت عن مكتبه الإعلامي: أتقدّمُ نيايةً عن أعضاء وكوادر مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني بأسمى آيات التهاني والتبريكات لإخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد ميلاد سيدنا المسيح وأعياد رأس السنة الميلادية، مبيناً ان المسيحيين كانوا ولازالوا يمثلون جزءاً مهمّاً وحيوياً من مكونات هذه الأرض المقدسة وعلى مدى قرون من الزمن رغم الويلات التي تعرضوا لها على يد الأنظمة الديكتاتورية السابقة.

واستغل سورجي هذه المناسبة بالإشارة الى باقة الرئيس الراحل مام جلال في دعم المكونات والأطياف والمذاهب رغم تعدد التوجهات والمعتقدات إلا أن التعايش السلمي والاخوي بين هذه المكونات تمثل سمة من سمات العراق الجديد الذي يؤمن بالحرية وتقبّل الآخر واحترام الرأي والراي الاخر، متمنياً الامن والامان للشعب العراقي بكل أطيافه الدينية والقومية وان يعمّ الحب والسلام في كافة ارجاء البلاد، وان يكون عام 2021 عاما للسلام والامان والمسرات رغم تفشي وباء كورونا.

PUKmedia المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ

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