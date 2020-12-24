استشهاد منتسب بالحشد خلال صد هجوم داعشي في جرف الصخر

2020/12/24 | 19:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، الخميس، باستشهاد منتسب في الحشد الشعبي خلال صد هجوم لعناصر داعش في جرف الصخر.وقال المصدر، ان”اللواء ٤٧ التابع لهيئة الـحشـد الشعبي صد تعرضاً لداعش الارهابي على ناحية جرف النصر”.واضاف، ان”التعرض اسفر عن استشهاد منتسب في لواء الحشد”.

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