2020/12/24 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الفرات نيوز } تمكنت قوات الحشد الشعبي اليوم الخميس من صد تعرضاً لداعش في جرف النصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش شمال بابل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش شمال بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).