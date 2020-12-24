2020/12/24 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت السلطات الألمانية، مساء الخميس، عن تسجيلها أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في أراضي البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).