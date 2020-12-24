2020/12/24 | 19:24 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: ألمانيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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