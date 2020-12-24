ملامح سياسة بايدن في الشرق الاوسط

2020/12/24 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / ادهم ابراهيم

تميزت سياسة ترامب في العالم ومنطقة الشرق الاوسط بالتوتر وعدم اليقين .



ويتطلع العالم الى التغييرات التي ستحدث في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن في منطقة الشرق الاوسط التي تعد من اهم مناطق العالم الساخنة .



ويبدو ان بايدن السيناتور المخضرم سوف لن يكون نسخة جديدة من اوباما الذي كان نائبا له خلال سنوات طويلة.

ومن خلال مسيرته السياسية وماطرحه من اراء ووجهات نظر ، يمكن قراءة بعض سياساته العامة في منطقة الشرق الاوسط .

ويعد الملف النووي الايراني من اكثر المسائل الجدلية في المنطقة .

وفي تقديرنا فان بايدن سيبدي مرونة اكبر في تعامله مع هذا الملف ، ولكن ليس بالشكل الذي ينتظره قادة إيران الذين توقعوا انفراجا حادا في الازمة النووية الايرانية ، خصوصا بعد تصريحه بانه يفضل مقاربة أكثر ليونة للجمهورية الاسلامية ، حيث إن سياسات ترامب جعلت إيران “أقرب إلى امتلاك ما يكفي من المواد النووية لصنع قنبلة” على حد قوله .

ولذلك فان العلاقات الأميركية الإيرانية ستشهد تحسناً طفيفاً ، ولكن هذا الأمر مرتبط بمدى تجاوب إيران مع الشروط التي وضعها بايدن للعودة الى طاولة المفاوضات .



وان ذلك سوف لن ينعكس بالسلب على العلاقات الأميركية الخليجية كما يضن البعض .



فدول الخليج والسعودية على الاخص تعتبر من المجال الحيوي الامريكي الذي لايمكن التفريط به الى امد ليس بالقصير .



رغم وجود خشية مبطنة من قادة الخليج في العودة لسياسات أوباما المعادية للعرب ، والتي ساهمت في التمدد الايراني في المنطقة .

ان التحدي التقني الذي اثاره استئناف ايران للمشروع النووي سيكون محل خلافات جديدة مع طهران .



وفي كل الاحوال سوف لن تكون هناك عودة لنفس الاتفاق النووي ، حسبما تتوقع ، او تريده ايران .

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