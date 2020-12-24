مسؤولو البنتاغون يعقدون اجتماعات سرية لمناقشة تحريض ترامب على العنف

2020/12/24 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة..

كشفت مجلة نيوزويك الامريكية في تقرير لها ، الخميس، ان المسؤولين العسكريين في البنتاغون يعقدون اجتماعات سرية لمناقشة الخيارات المتوفرة في حال تسبب الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في اضطرابات مدنية في محاولته منع الانتقال السلمي للسلطة.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “وعلى الرغم من أن كبار الضباط قد ناقشوا ما سيفعلونه إذا أعلن الرئيس الأحكام العرفية ، لكن القيادات العسكرية المسؤولة عن واشنطن العاصمة تشارك ايضا في التخطيط السري للطوارئ في حالة مطالبة القوات المسلحة بالحفاظ على النظام المدني أو إعادته خلال فترة التنصيب والانتقال”.

واضاف انه ” ووفقا لاحد الضباط في البنتاغون والذي رفض الكشف عن هويته فان عملية التخطيط تجري بشكل سري وبعيدا عن انظار البيت الابيض وانصار ترامب في البنتاغون خوفا من اعاقتها وافشالها “.

وتابع أن ” حوالي ستة ضباط كبار اكدوا انه في حين أنه لا توجد فرصة بأن تتدخل القيادة النظامية في أي مخطط لإحداث تغيير مرتبط بالانتخابات ، إلا أنهم قلقون من أن الجيش قد ينغمس في أزمة من صنع ترامب ، على وجه الخصوص إذا حاول الرئيس حشد الميليشيات الخاصة والقوات شبه العسكرية الموالية له في محاولة لتعطيل الانتقال وجلب العنف إلى العاصمة”.

واشار مسؤول عسكري رفيع في الجيش الامريكي بالقول إنه ” وعلى الرغم من انني امضيت 40 عاما مرتبطا بالجيش ، الا انني لم ار مناقشات كهذي تجري في الوقت الحالي وفي هذا الظرف الخطير والحرج من المرحلة الانتقالية في تاريخ الولايات المتحدة”.



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