بالوثيقة .. مكتب رئيس الوزراء يوجه تحذير لوزير خالف أوامر وتوجيهات الكاظمي ويطالبه بالغاء كافة القرارات الصادرة

2020/12/24 | 19:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه مكتب رئيس الوزراء تحذير لوزير خالف أوامر و توجيهات رئيس الوزراء ، مطالبا الوزير بالغاء كافة قراراته الصادرة خلال 72 ساعة و بخلافه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

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