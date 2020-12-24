الحشد يعلن صد هجوم لداعش شمالي بابل

2020/12/24 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، عن صد هجوم لداعش في جرف النصر شمالي بابل.

وقالت هيأة الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 47 بالحشد الشعبي صدت، الخميس، تعرضا لفلول داعش الارهابي في ناحية جرف النصر شمال بابل".

وأشارت الى انها ستعلن تفاصيل الهجوم الارهابي لاحقا.

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