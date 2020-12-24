الغنام ينفي العثور على 46 صاروخاً وِجهت لاستهداف مبنى محافظة الأنبار

2020/12/24 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

نفى قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام، الخميس، 24 كانون الأول، 2020، العثور على 46 صاروخا موجها لاستهداف مبنى محافظة الانبار.

وقال الغنام في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لاصحة للمعلومات التي تناقلتها وكالات اعلامية تفيد بالعثور على 46 صاروخا موجها لاستهداف مبنى المحافظة في الانبار".

واضاف ان "الوضع الامني مستقر وقطعاتنا تفرض السيطرة بالكامل على قاطع المسوولية "، لافتا إلى أنه "سنتخذ الاجراءات القانونية بحق من يروج معلومات كاذبة توثر على الوضع الامني في الانبار".

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