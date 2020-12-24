صباح العكيلي   : خفض قيمة العملة الوطنية  تسبب بازمة اقتصادية

2020/12/24 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي ان خفض قيمة صرف العملة الوطنية تسبب بازمة اقتصادية .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ماحصل يعكس قلة الخبرة بالسوق العراقية وقلة كفاءة مبينا انه كان الأجدر بوزير المالية ان يتصرف بالشكل الذي لا يتسبب بهذه الازمة التي انعكست اثارها على اصحاب الدخل المحدود .واضاف العكيلي ان على الوزير ومن يعمل معه وضع حلول تسهم بتعظيم موارد البلد بطرق لاتؤثر على اسعار صرف الدولار لان رفع سعر الصرف هو حل يعكس عجز المسؤول .وادى ارتفاع سعر صرف الدولار المفاجىء الى صعود سعر المواد الغذائية الذي بشكل مباشر على اصحاب الدخل المحدود والكسبة./انتهى3

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