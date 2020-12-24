تسجيل 1707 اصابات و29 وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/12/24 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 558 حالة بالعاصمة عمان، ليصل اجمالي عدد الاصابات بالمملكة الى اكثر من 283 الف اصابة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 29 وفاة جديدة اليوم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء إلى 3681 وفاة.وبينت أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 25513 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم إلى المستشفيات 106 حالات، فيما غادرت 113 حالة بعد شفائها.وأشارت الصحة الأردنية إلى تسجيل 2338 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالمملكة إلى 254496 حالة./انتهى

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