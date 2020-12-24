الانبار تعزز اجراءاتها الامنية على الشريط الحدودي مع سوريا

2020/12/24 | 19:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار …

أفاد مصدر أمني، الخميس، بتعزيز الإجراءات الامنية على المناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال المصدر لـوكالة /المعلومة/ إن “القوات الامنية من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ والحشد الشعبي فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة على المناطق الصحراوية باتجاه الطريق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لمنع حالات التسلل من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية فضلا عن تعقب خلايا عصابات داعش الاجرامية “.

وأضاف، أن “الاجراءات جاءت على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عصابات داعش التسلل باتجاه المناطق الغربية”.

وأشار الى أن “القوات الامنية نشرت العديد من السيطرات الثابتة والمتحركة بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى المناطق الصحراوية بالتزامن مع تحليق لطيران الجيش باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا “.

يشار الى ان عدد من القيادات الامنية ومسؤولين في حكومة الانبار المحلية اكدوا وجود بقايا لخلايا داعش في المناطق الصحراوية.



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