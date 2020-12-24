2020/12/24 | 19:38 - المصدر: سفن سكاي

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يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يرفض المساس برواتب الموظفين في موازنة 2021 7 SKY TV.

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