الحشد الشعبي: احبطنا محاولة لتسلسل ارهابيين في جرف النصر

2020/12/24 | 19:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أحبطت قوات الحشد الشعبي، الخميس، محاولة تسلل لعناصر في داعش، في جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، إن "قوة من اللواء 47- حشد شعبي، اشتبكت مع مجموعة إرهابية تابعة لفلول داعش الإرهابي في ناحية جرف النصر، والتي كانت تحاول العبور لمناطق الجرف المحررة".

وأضاف، أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد أحد عنصار اللواء 47 بالحشد الشعبي"، مؤكداً أن "قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تسيطر على جميع المناطق في جرف النصر، والعمل الاستخباري مستمر في نقل المعلومات الاستباقية لمنع هكذا محاولات".

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