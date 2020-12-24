2020/12/24 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا أهليا على خلفية مخالفات دخول مزاد العملة.

وأكد المجلس في بيان أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية قررت استدعاء المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بالإجراءات الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه المصارف دخلت مزاد العملة دون تقديم تصاريح جمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي فضلا على وجود شبهات تزوير في الوثائق الخاصة بهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق 13 مصرفا بسبب مخالفات دخول مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يتخذ إجراءات قانونية بحق 13 مصرفا بسبب مخالفات دخول مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).