2020/12/24 | 19:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسايش الادارة الذاتية تعلن نتائج أولية لحرق مؤسسات تعليمية بالقامشلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 19:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسايش الادارة الذاتية تعلن نتائج أولية لحرق مؤسسات تعليمية بالقامشلي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسايش الادارة الذاتية تعلن نتائج أولية لحرق مؤسسات تعليمية بالقامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).