الدوري والمنتخب والعام الجديد

2020/12/24 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير السعد

افرزت منافسات الدوري الكروي المحلي

العديد من الإيجابيات المهمة على الرغم

من ضعف المستوى للفرق المشاركة في هذا

الموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ مقارنة بالنسخ

السابقة، الا انها والحق يقال، كانت

طموح

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