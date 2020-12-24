الحشد يكشف تفاصيل تعرض جرف الصخر ويعلن استشهاد مقاتل

2020/12/24 | 19:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أحبط اللواء 47 التابع لقيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمال محافظة بابل.

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