بعد طرحه من جديد.. الجبهة العربية ترفض مشروع إقليم كركوك

2020/12/24 | 19:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك…

أعلن القيادي في الجبهة العربية في كركوك نصير العبيدي، الخميس، رفض الجبهة لمشروع إقليم كركوك.

وقال العبيدي لوكالة /المعلومة / إن “كركوك هي مدينة عراقية لكل المكونات التي تعيش فيها وأي دعوة لتحويل المدينة إلى إقليم ستضر بالسلم الاجتماعي وتؤثر على التعايش السلمي”.

وأضاف أن “هناك أحزاب وجهات سياسية تحاول المساومة على عراقية كركوك، ونحن نريد بقاء كركوك مدينة التآخي والتعايش لجميع المكونات، ونرفض أي دعوة للمتاجرة باسم المدينة”.

وأشار إلى أن “كركوك الآن تنعم بالأمن والاستقرار، وهذا الأمر يغيض الكثير من الجهات السياسية التي لاتريد هذا الاستقرار وتسعى لتوتير الأوضاع من أجل غايات انتخابية”.

وكانت مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية قد أعلنت اليوم في مؤتمر صحفي عن مشروع جديد لتحويل مدينة كركوك إلى إقليم خاص.



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