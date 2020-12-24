2020/12/24 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

نجح فريق نفط البصرة في تحقيق الفوز على نظيره الخطوط بفارق 16 نقطة، اليوم الخميس.

واقيمت المباراة على قاعة الشعب لحساب مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى للدوري السلوي الممتاز.

ونجح نفط البصرة في السيطرة على مجريات اللقاء الذي انتهى لصالحه بنتيجة 77-61.

وفي بقية المباريات التي اجريت اليوم، تغلب الحشد الشعبي على الحلة بنتيجة 92-71.

وفي مواجهة اخرى ضمن الدور ذاته، تغلب الكهرباء على زاخو بنتيجة 93-73.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط البصرة يتجاوز الخطوط في السلوي الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط البصرة يتجاوز الخطوط في السلوي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).