فيديو| اعتقال منفذيّ عملية اغتيال مرشح للانتخابات في بغداد

2020/12/24 | 20:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، اعتقال متهمين بتنفيذ عملية اغتيال مرشح للانتخابات في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، 24 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "مفارز الجهاز في شمال محافظة بغداد تمكنت خلال 72 ساعة من اعتقال منفذي عملية اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني)، بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية".

وأضاف البيان، أنّ "عملية اعتقال المتهمين جرت ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان، حيث فر المتهمان إلى إلى محافظة السليمانية، وتم تعقبهما واعتقالهما، ضبط السلاح المستخدم أثناء الجريمة بحوزتهما".

وأشار البيان، إلى أنّ "أقوال المتهمين دونت أصوليًا، وجرت إحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

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