2020/12/24 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بمناسبة ميلاد السيد المسيح(عليه السلام).

وقال الكاظمي في تغريده له على موقع تويتر تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في ليلة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، نتمنى لأهلنا كلّ خير، في ظل العائلة العراقية الواحدة، ونستلهم من المناسبة رمزية الأمل بعد الألم، متمنين السلام والتآخي والازدهار لبلدنا الحبيب، والخير والرفاه لكلّ الإنسانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نستلهم من مناسبة ميلاد السيد المسيح رمزية الأمل بعد الألم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نستلهم من مناسبة ميلاد السيد المسيح رمزية الأمل بعد الألم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).