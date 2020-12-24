عشائر نينوى تتهم البيشمركة بالاستيلاء على أراضي النازحين ومنعهم من العودة

2020/12/24 | 20:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى…

اتهم عضو مجلس عشائر نينوى أحمد السبعاوي، الخميس، البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع العوائل النازحة من العودة لمناطقها في المدن التي تسيطر عليها.

وقال السبعاوي لوكالة /المعلومة / إن “وزارة الهجرة بدأت بخطة لإعادة العوائل النازحة لمناطقها وغلق المخيمات، ولكن ما تزال تواجه مشكلة في مخيمات حسن شام والخازر، بسبب رفض القوات الكردية عودة النازحين لمناطقهم”.

وأضاف أن “قوات البيشمركة تسيطر على مناطق الخازر والكوير شرقي محافظة نينوى، وهي مناطق تابعة للمحافظة ورغم ذلك تمنع العوائل النازحة من العودة لمناطقها، رغم مرور أكثر من 4 أعوام على تحرير تلك من سيطرة داعش الإرهابي”.

وأشار إلى أن “على الحكومة الاتحادية ووزارة الهجرة والمهجرين، حل مشكلة هذه العوائل الذين يسكنون داخل مخيماتهم وأغلبهم عوائل مدنية لاعلاقة لهم بالإرهاب ومن المزارعين، وقراهم لا تبعد عن المخيم سوى أمتار، وهنالك قرى ومزارع تم السيطرة والاستحواذ عليها من قبل البيشمركة”.

وبدأت وزارة الهجرة والمهجرين خطة لإعادة العوائل النازحة، وباشرت بإغلاق العديد من المخيمات في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، تمهيدا لإغلاق جميع المخيمات.



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