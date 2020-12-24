العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي في 15 محطة

2020/12/24 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – في ما يلي المحطات الرئيسية في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا: – الدخول إلى الاتحاد – – 09 آب/اغسطس 1961 رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشيح لبلده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي.– 14 كانون الثاني/يناير 1963 اعتراض أول من قبل […]

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