اتلاف “أغطية علب بلاستيكية” في مركز كمرك اطريبيل الحدودي

2020/12/24 | 20:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس، عن قيام كوادرها في مركز كمرك طريبيل بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف (أغطية علب بلاستيكية) وفق قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ وذلك كونه مخالف لشروط الاستيراد ( غش صناعي)”.واضافت في بيان انه “تمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور”.حيث تقوم الهيئة العامة للكمارك بالعمل وعلى مدار الساعة لضبط واتلاف المواد الغير مطابقة لشروط وتعليمات الاستيراد وكل مايمس سلامة وامن المواطنين .

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