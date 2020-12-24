صحة البصرة تعاقب ممرضا تسبب بـ”الألم والغضب”

2020/12/24 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، عن معاقبة ممرض تسبب لها بـ”الالم والغضب”، فيما اشارت الى انها لا تتهاون مع اي تقصير يضيع جهود باقي العاملين.وقالت الدائرة في بيان، “اننا نبذل قصار الجهد في سبيل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين”، مبينة “اننا لن نتهاون مع اي منتسب في عدم تقديم الخدمة الافضل للمريض”.واضافت “لقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمريض اجريت له عملية وتم نقله من صالة العمليات الى الردهة عبر الممرات الخارجية للمستشفى وهذا اثار المنا وغضبنا لما تحمله هذا المريض من معاناة اثر نقله”.وتابعت “اننا قمنا بمعاقبة الممرض المتسبب بهذا الموقف اشد عقوبة ونقله من مكانه ليكون […]

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