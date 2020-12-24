دراسة تؤكد فائدة الزنجبيل في إنقاص الوزن

2020/12/24 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت دراسة حديثة، فوائد عديدة للزنجبيل، أبرزها فقدان وزن الجسم الزائد، دون آثار جانبية.

أفاد تقرير نشره موقع “هيلث لاين” الطبي، بأن الزنجبيل يعد من الأعشاب المنتشرة في العالم، التي تتميز باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة.

ويساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب، وتحسين عملية الهضم، وتقليل الشهية، الأمر الذي يفيد في فقدان الوزن.

وتوصلت الدراسات إلى أن الزنجبيل يساهم في الوصول لوزن الجسم المثالي، مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

يحتوي الزنجبيل على مركبات “جينغيرولس” و”شوغولس”، التي تعمل على تحفيز العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم.

وقال الباحثون إن خصائص الزنجبيل لا تنقص الوزن بشكل مباشر، إنما تساعد في الوقاية من تلف القلب والأوعية الدموية والآثار الجانبية الناتجة عن السمنة.



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