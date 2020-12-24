قيادي في العصائب: بدأنا الترشيحات الانتخابية.. و ’الفتح’ سيخوض الانتخابات موحداً

2020/12/24 | 20:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن رئيس كتلة صادقون نعيم العبودي، الخميس، عن بدء خوض تحالف الفتح ترشيحه للانتخابات المقبلة رسميا.

وقال العبودي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الاول 2020)، أنه "تمّ اليوم إعلان المكتب الانتخابي لتحالف الفتح، عن بدء خوض ترشيحه الانتخابيّ رسميًّا، وذلك بجميع مكوناته وضمن قائمة موحدة، متمسّكًا بالقيم الديمقراطية والمنافسة الشريفة سعيًا لبناء العراق العزيز الذي يتمناه شعبه وأبناؤه".

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