اعتقال متهم مطلوب بقضية قتل عمد في ذي قار

2020/12/24 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضية قتل عمد غرب الناصرية.

وقال إعلام القيادة، إنه "من خلال تكثيف الجهود والتفتيش الدقيق تمكنت سيطرة البطحاء احدى توابع قسم السيطرات والطرق الخارجية مساء أمس، من القبض على المتهم ( ه‍ .



م .



ش ) البالغ من العمر 52 عام يسكن قضاء الاصلاح والمطلوب وفق المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي".

وتابع إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن تم "اتخاذ بحقه كافة الإجراءات القانونية وجرى احالته الى جهة الطلب لإكمال التحقيق".

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