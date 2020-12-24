استثمار المثنى: منح الموافقات الأولية لإقامة أكبر مشاريع للصناعات الإنشائية

2020/12/24 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير عام هيئة استثمار المثنى عادل الياسري، الخميس، عن منح الحكومة المحلية وهيئة الاستثمار في المحافظة الموافقات الاولية لتنفيذ اكبر المشاريع للصناعات الإنشائية على مستوى العالم.

وقال الياسري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة وهيأة الاستثمار بحثا مع تحالف شركات هولدر ونكير وسان يان الصينية، فرص تنفيذ عدة مشاريع صناعية في المثنى بقيمة تصل لنحو عشرين مليار دولار".

ووجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة بتشكيل لجنة من مدراء الدوائر المعنية للإسراع بإكمال الإجراءات الادارية لتسهيل عمل الشركة والمباشرة بتنفيذ المشروع خلال الربع الاول من العام المقبل بعد انجاز الموافقات الاتحادية من الهيئة الوطنية للاستثمار.

وشدد "أهمية تسهيل جميع الإجراءات لما للمشروع من أهمية ستراتيجية في دعم الاقتصاد العراقي وانعاش القطاع الصناعي في المثنى".

من جانبه، أكد الوكيل المفوض لمجموعة الشركات الصينية إبراهيم الصميدعي "الاستعداد للمباشرة بالعمل فور إكمال الموافقات الرسمية حيث ستتضمن المرحلة الأولى خمسة مشاريع بقيمة ملياري دولار".

ومن بين المشاريع، "مصنع للارضيات والبورسلين نانو كرستل بطاقة إنتاجية تصل إلى (32 ألف ) م٢/ يوم، ومصنع سيراميك الجدران الكلوزي والواجهات بطاقة(36 ألف ) م٢/ يوم، ومصنع الأدوات الصحية انتي سد كلوزي بطاقة (360) م٣/ يوم، ومصنع سيراميك للاكسسوار المذهب ميكرو كرستل تيتانيوم فاكيوم كولد بطاقة (108) ألف م٢ /شهر، ومصنع للورق والكارتون المقوى بطاقة (125) مليون كارتون شهرياً".

وكذلك، ستة مشاريع أخرى ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة (1000) ميغا/ واط ستكون ضمن المرحلة الثانية للمشروع لتصل القيمة الاجمالية إلى عشرين مليار دولار.

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