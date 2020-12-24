القوات الامنية تلقي القبض على 13 ارهابيا وتعثر على مخلفات حربية لداعش في الانبار وديالى

2020/12/24 | 20:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تمكن القوات الامنية من القبض على 13 ارهابيا والعثور على مخلفات حربية لداعش الارهابي في الانبار وديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق وتجفيف منابع الإرهاب وانفاذ القانون، تواصل الأجهزة الأمنية فعالياتها، حيث وردت معلومات استخبارية عن وجود كدس لمخلفات داعش الارهابي في اطراف قرية الخوالص التابعة الى جنوب كنعان بمحافظة ديالى ضمن قاطع الفرقة الخامسة، وقد تم العثور على ١٠ مقذوفات نمساوي عيار 155 تالفة وقنبرة هاون عيار 120 ملم وصارخ قاذفة ضد الدروع تالف، تم تفجير الكدس من قبل هندسة الفرقة ذاتها”.

واضافت ان “القوات الامنية واثناء تفتيش جزيرة الداينية وردت معلومات استخبارية عن وجود عبوات ناسفة في قرية العكاسية مخلفات داعش حيث تم العثور على عبوتين بلاستيكية سعة ٥ لتر مملوء بمادة C4 و٣ مساطر وتم تفجيرها”.

وبينت ان “قوات وزارة الداخلية ومن خلال شرطة ميسان تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب للعدالة وفق المادة القانونية (٤٠٦) وبحوزته بندقية كلاشنكوف، ومخازن اعتدة، وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات بعملية أستباقية نوعية في الأنبار من القبض على (١٣) ارهابيا وضبطت (٤٦ )صاروخاً، والقت شرطة محافظة الانبار من القاء القبض على ٤ متهمين بقضايا مختلفة”.

وذكرت ان “جهاز المخابرات من القاء القبض على متهم بالمخدرات والقى القبض على ١١ متهما آخرين بمواد قانونية مختلفة و٢٠ مخالفاً ومتهم بالجريمة الإلكترونية وضبط مواد منتهية الصلاحية ومتهم بتزيف العملة، واتخاذ الاجراءات القانونية اصولياً بحقهم”.



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