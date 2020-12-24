2020/12/24 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

1356 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، اعتقال قتلة المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، المحامي، عبدالمنعم رشيد السلماني في منزله بالعاصمة بغداد، بعد تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (24 كانون الاول 2020)، انه "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي عبدالمنعم رشيد السلماني احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على قتلة المرشح خلال اثنتين وسبعين ساعة فقط".

وأضاف البيان، ان "مفارز جهاز الامن الوطني وبعد استحصال الموافقات القانونية قامت وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية"، مشيرا الى ان "قتلة المرشح كان عددهم شخصين اثنين، تم تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية".

وتابع، ان "مفارز الجهاز ضبطت بحوزة المعتقلين السلاح المستخدم اثناء تنفيذ الجريمة، وانه جرى تدوين اقوالهم اصوليا، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وفي 20 كانون الاول الحالي، اغتالت مجموعة مسلحة مرشح الانتخابات عبدالمنعم السلماني داخل حديقة منزله في حي الجامعة غربي العاصمة بغداد.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال قتلة أحد مرشحي الانتخابات المقبلة.. (فيديو للحظة تنفيذ الجريمة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال قتلة أحد مرشحي الانتخابات المقبلة.. (فيديو للحظة تنفيذ الجريمة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).