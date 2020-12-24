من يحدد سعر الدولار.. الوزارة أم المركزي ؟ اللجنة المالية تدلي برأيها !

2020/12/24 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة المالية النيابية، الخميس،

إن التحكم بسعر صرف الدولار الأميركي،

من صلاحيات الحكومية حصراً.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "تحديد سعر صرف الدولار شأن

حكومي، ومن صلاحيتها ا

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